Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/7.1

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.4 (Windows)

L'automne semble repoussé pour quelques temps sur la région avec le retour de conditions estivales stables et très sèches.



Journée très agréable, minimales autour de +21/+22°C et maximales entre +28 et +30°C.