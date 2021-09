Cette fin d'été a vu la mise en place de conditions très estivales sur l'ensemble du pays, avec notamment des températures maximales comprises entre 30 et 34°C sur une large façade Ouest. Mais la dorsale d'altitude à l'origine de ces conditions calmes et ensoleillées s'affaisse par le Nord Ouest, laissant place à un temps de plus en plus instable pour ces prochains jours d'Ouest en Est. La Bretagne a été concernée pendant une bonne partie de la matinée par des orages très électriques et assez pluvieux en particulier sur sa partie Est, donnant généralement entre 15 et 30 mm. La situation météorologique se dégrade rapidement cet après-midi avec l'éclosion des premières cellules orageuses remontant sur le Poitou-Charentes qui vont se généraliser sur un axe Occitanie - Haute Normandie dans la soirée. Une attention toute particulière sera portée sur la partie Sud de cette dégradation orageuse, car peu mobile et fortement précipitante. Cette dégradation s'estompera rapidement en soirée sur la partie Nord, mais restera active en direction des Pyrénées et de la Montagne Noire jusqu'au lendemain matin.