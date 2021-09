Foudres de barges

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 25 sec

Ouverture f/18

Focale 27 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Sur l'étang de Bages !

Un système orageux très actif est modélisé depuis le Toulousain pour venir très lentement balayer l'Aude en cours de nuit avec un fort potentiel d'inondations. D'abord postés en soirée sur le Lauragais, nous observons avec dépit le système prendre forme sous un ciel crasseux parsemé de flashs ou de très rares et lointains impacts sous de jeunes cellules plus isolées.

A son approche, la foudre ne se manifeste toujours pas et le dangereux déluge englobe le paysage. Nous fuyons vers l'ouest jusqu'au littoral Narbonnais pour tenter une ultime chance de tirer quelque chose de cet orage.

Alors que le scénario semble se répéter, le système se heurte au flux maritime chaud et humide de la plaine littorale et stop sa progression pile devant nous ! Et surtout, devient une véritable pile électrique riche en puissants coups de foudres proches et ramifiés ! Pendant plus d'une heure, la foudre s’abat par grappes autour de nous, parfois très proche au point de bruler l'air environnant et faisant littéralement trembler le sol après nous avoir aveuglés ! Bien longtemps que je n'avais pas connu de telles sensations.

Une majorité des photos sont cramées par la puissance des impacts mais certaines, dont celle-ci, s'impriment correctement sur le capteur.

J'étais fermé à f/18 ISO 100 pour ce triple impacts simultanés dont le plus proche tombe à environ 1 km dans l'étang. Certains d'entre eux tomberont à une centaine de mètres, garantissant de jolis frissons !

Le système s'évacuera très lentement en mer en s'affaiblissant fortement avant le lever du jour.