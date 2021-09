Estival en Camargue

Appareil QCOM-AA

Après la perturbation d'hier le soleil règne de nouveau en maître sur la Camargue sous une température estivale approchant les 30°C dans l'après-midi, seuls quelques cumulus sont visibles au loin sur les Alpilles et le Luberon.



Sur les plages camarguaises la Méditerranée reste très chaude avec environ 24°C et un petit vent de sud-ouest.



La semaine prochaine s'annonce beaucoup plus agitée, avec des prévisions d'épisode méditerranéen à surveiller à partir du milieu de semaine.