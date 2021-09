Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 2.9 sec

Ouverture f/2.8

Focale 24 mm

ISO 400

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Par la cause d'un profond sommeil,je n'ai pas vu la vague orageuse (superbement photographié par Y_Noterbel) dans le Perche, il ne me restait plus qu'à admirer les nuages éclairés par les orages lointains....qui sévissaient sur la Manche...