Calme et lourdeur

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3204 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 103

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'humidité méditerranéenne est comme prévu plus intense que la veille, et la couverture nuageuse plus dense. Mais quelques éclaircies arrivent encore à se développer avec parfois de belles apparitions du soleil.

Le vent marin apporte une chaleur humide, des températures voisines de 25 degrés mais un ressenti proche de 35 avec un point de rosée supérieur à 20°C.



Les cirrostratus visibles à droite de la photo (au Nord) sont la bordure des enclumes du système orageux ayant pris naissance sur le Languedoc et valant une vigilance rouge à nos voisins gardois.

Sur Marseille et les calanques, hélas, aucune pluie n'est en vue, seulement beaucoup de vent de SE demain. La sécheresse est toujours à son paroxysme.



Photo prise sur le Vieux-Port en direction de l'Ouest.