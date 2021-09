Avant que Mr Soleil ne sorte

Dim. originale 3264*1836px

Appareil SAMSUNG

SM-G531F

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.3000030517578 mm

ISO 170

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G531FXXU1APG2

Bonjour à tous



À l'OUEST tout est couvert et à l'est un passage est ouvert, sur Gap.

Chabrière, le Piolit et même la petite Autanne sont bien dessinés.