Les US en Seine-Maritime ?

Les US en Seine-Maritime ? Louvetot 2021-09-14T19:11:00+02:00

Appareil SONY

ILCE-7M3

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/3.2

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif FE 20mm F1.8 G

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel ILCE-7M3 v4.00

Quand on s'attends ŕ rien et qu'au final dame nature offre un joli spectacle.

Quelle structure, sans doute l'une des plus belles depuis bien longtemps.