Temps sec mais très couvert en Camargue ce matin après le passage orageux d'hier qui aura épargné Arles avec seulement 17 mm à la station de Fourques, tandis que celle de Garons située environ 20 km à l'ouest en direction de Nîmes aura enregistré 75,8 mm ; de nouveaux orages sont possibles en fin de journée.



La température minimale est restée élevée avec pas moins de 20°C relevés à l'aube, et une hygrométrie de plus de 90%.



Vue depuis le centre-ville d'Arles vers le sud et la Camargue.