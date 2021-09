Sirocco, chaleur et sable

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/16557 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le sirocco souffle assez fort d'ESE aujourd'hui sur la Provence, et permet aux températures de conserver des valeurs estivales. Pas moins de 24.6°C de Tn la nuit dernière sur la Corniche, plus de 26°C dès 4h30 et autour de 27 degrés au lever du jour, pas mal pour un 15 septembre !

Les cigales ne s'y sont pas trompées et cymbalisent encore bruyamment dans les pinèdes marseillaises, ou le parc national des Calanques.



Le ciel est majoritairement couvert de stratocumulus, quelques cirrus, mais les éclaircies persistent laissant apparaître un chaud soleil voilé par une forte densité de sable saharien.



Au large, la mer est agitée par ce vent chaud.



Photo prise depuis la rade Sud de Marseille en direction de l'Est.