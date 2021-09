Un ciel bousculé !

en effet, hier il a plu ( 10 mm) et le ciel est resté encombré et bas jusqu'à ce jour mercredi 15 septembre vers 11 h. Depuis 12 h le ciel est ainsi, brèves apparitions du soleil et un ciel qui se dégage depuis 13 h. La température est de 22-24°.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)