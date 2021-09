Appareil Canon

Canon EOS 450D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/5

Focale 59 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Orage bref et violent. 16mm tombés en 10' accompagnés d'un fort coup de vent et d'une chute de température de 26 à 19°C. Une nouvelle cellule plus au Sud nous menace.