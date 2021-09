Orage à l'Est...

Orage à l'Est... Toulouse 2021-09-15T19:12:00+02:00

Dim. originale 4608*2592px

Appareil samsung

SM-A530F

Exposition 1/424 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A530FXXULCUH4

GPS 43.62°N, 1.4°E

Altitude GPS 194m

Les orages annoncés arrivent en ce début de soirée sur la région toulousaine. Ce dernier, faible passera à l'Est de la position.

26°C à la prise du cliché avec une température ressenti de 32°C, lourdeur de l'air bien présente depuis 4 jours.



Vent faible de secteur NO et pression en hausse à 1013 hPa.