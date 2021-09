Retour du soleil

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/15576 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 106

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le ciel s'est largement dégagé sur la région marseillaise cet après-midi, et le soleil est devenu prédominant dans une ambiance calme, douce et agréable. On distingue à droite de la photo (vers le NO) les enclumes des nouveaux orages concernant le département de l'Hérault.