Fin des orages

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/676 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Retour d'un temps sec et plus lumineux en milieu d'après-midi sur la Camargue, après le passage pluvieux de mardi matin puis un violent déluge orageux mercredi en soirée qui aura déversé environ 20 mm en l'espace d'une demie-heure.



Ce mois de septembre s'annonce donc déjà pluvieux sur la région au grand bénéfice de la végétation, alors que certaines années la sécheresse estivale perdure jusqu'en octobre voire novembre.



Vue depuis le centre-ville d'Arles vers le nord et la perturbation qui s'enfuit par le Vaucluse.