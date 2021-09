Face à face - Sous la Peyrie - Vallée d'Ossau

Dim. originale 3888*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 10.11 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Ascension rapide d'une des premières crêtes pyrénéennes dominant le Port de Castet en basse vallée d'Ossau. Les brumes se désagrègent provisoirement dans une belle douceur. Je me retrouve face à une troupe de vaches qui m'observent avec une insistance mêlée de stupeur. J'avoue ne pas provoquer celle qui me fait face et semble prête à en découdre.