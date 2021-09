Pic de Peyrie : la plaine béarnaise

Dim. originale 3888*2592px

Sans doute, les camarades de la défunte vache se demandent inquiètes : "Diable où est-elle passée ?" et sans doute ignorent-elles le funeste destin de leur amie dont le cadavre s'est fait entièrement dévoré par les charognards au sommet de la Peyrie. Reste cette tête cornue méditant l'horizon tourné vers le Nord et la bonne ville de Pau qu'on devine au loin.

Les brumes se reforment très vite et bientôt, c'est dans le brouillard que je quitterai cette crête bonhomme désormais coiffée d'un crâne solitaire mais définitivement serein.