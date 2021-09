Retour du beau temps après les orages

Dim. originale 4000*3000px

Beau temps cet après-midi en Vaucluse, malgré quelques bourgeonnements sur le plateau d'Albion (photo). 26-28°C en plaine.



Bilan orages :

Le Vaucluse a donc été touché (vigilance jaune), par des orages (moins forts que dans le Gard) la nuit de mercredi à jeudi avec tout de même de fortes pluies et une forte activité électrique (2516 impacts). Les cumuls de pluies sont de l'ordre de 35 à 70mm, localement 100mm, dont 40 voire 50mm/h par endroit entraînant de nombreux ruissellements.

Deuxième passage pluvieux moins marqué hier, avec localement 20 à 40mm sur le Sud-Luberon et les contreforts du massif.

Après des mois de déficit pluviométrique et une forte sécheresse depuis mi-août, ces pluies ont fait du bien à la végétation avec un total de 76mm pour le moment en septembre pour Sivergues.



Pour finir, ce matin, beaucoup de brouillard sur le pays d'Apt, notamment sur le plateau des Claparèdes où la visibilité était localement inférieure à 30m !