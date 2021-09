Pour le moment ça passe au loin

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

Ciel très nuageux aujourd'hui malgré quelques belles éclaircies plutôt entre midi et 14 heures. Ici sur Kolbsheim, pas de pluie au moment de la photo, l'averse qui passe au loin à l'ouest sur les Vosges ne nous affectera pas, quelques rayons de soleil reviendront même un peu avant 17 heures. Tant mieux pour tous ceux qui sommes venus ici célébrer notre résistance 3 ans après le lancement en force du très controversé Grand Contournement Ouest (1 km en avant mais masqué par les maïs et le relief) presque terminé mais dont l'ouverture sera repoussée d'au moins plusieurs mois suite à une décision de justice défavorable à l'autorisation de travaux... mais combien trop tardive ! L'espoir pourtant de décisions plus favorables à la préservation de la planète dans les années à venir. Nous avons "échoué" pour le GCO (peut-être en limiterons-nous les conséquences) mais d'autres luttes ont payé.

En attendant nous ne pourrons guère nous plaindre du réchauffement excessif aujourd'hui, la nébulosité freine la hausse diurne du thermomètre qui n'a pas passé 19°C aujourd'hui, environ 17°C au moment du cliché. En manches courtes en vélo et échauffé par 20 kms, je remets prudemment la veste en arrivant sur place.