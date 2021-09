Fin d'une journée bien arrosée

Dim. originale 3264*2448px

La goutte froide a tenu toutes ses promesses avec une Tx de seulement 15.8° et 21.2mm de pluie quasi continue pour ce lundi qui portent l'épisode débuté hier à 0h30 à 37.2mm.



Déficitaire il y a encore 2 jours, le cumul mensuel est ce soir excédentaire avec 50.6mm vs 42mm habituellement comptabilisés au 20/09



Le cumul annuel est de 937mm, le plus élevé à pareille date de mon historique débuté en 2002 et surtout il vient de dépasser le cumul moyen annuel des 19 années précédentes qui est de 934mm.