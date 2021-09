Bolt from the blue... à 270km d'ici !

2021-09-20T21:14:00+02:00

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 2 sec

Ouverture f/2.8

Focale 50 mm

ISO 800

Objectif Zeiss Milvus 1.4/50 ZE

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

L'instabilité présente sur les Alpes-Maritimes aujourd'hui finit par glisser sur le littoral en début de soirée avec l'isolement et le renforcement d'une cellule qui quittera le trait de côte dans une frénésie électrique.

Flux de nord aidant, le ciel est limpide (si on excepte les résidus de convection locale) et l'observation à près de 270km se fait aisément. Ici, le bouillon électrique laisse échapper un bel éclair extranuageux qui s'en va, peut-être, retraverser les couches de nuages et offrir aux traqueurs locaux la vision d'un magnifique impact ramifié en air sec sur la mer !