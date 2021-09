Orages azuréens

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/129 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'instabilité qui descend des Alpes est visible depuis Marseille, avec de nombreux cumulonimbus s'étendant sur l'horizon Est. La cellule orageuse la plus à droite de la photo abordé la baie de Cannes et donnera un beau spectacle électrique nocturne en début de nuit.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'Est.