Charmant Som en Chartreuse. Montée dans le brouillard. Arrivée en haut 1867 m dans le brouillard. Des silhouettes de chamois passent pres de moi dans la ouate. J'attends 10 minutes. Et miracle.... le ciel, d'un coup, se déchire, et me donne ce que j'étais venu chercher. On ouvre grand les yeux. On respire .... 10 minutes plus tard, tout était à nouveau bâché.