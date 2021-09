Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 19/28143 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 172

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

C'est ce soir, à 21h21 locales, que nous serons à l'équinoxe d'automne. À compter de demain, et pour 6 mois, les jours seront plus courts que les nuits...

Heureusement, le passage symbolique du côté plus sombre de la planète s'opère sous un temps parfaitement ensoleillé, calme et doux.

Tout au plus, les nuages élevés visibles au loin vers le SO, en lien avec la perturbation Ibérique agrémentent ce dernier coucher de Soleil de la moitié la plus lumineuse de l'année.



Photo prise depuis la colline de la Garde.