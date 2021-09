Aurore brumeuse sur la chaine des Puys

Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/5.6

Focale 31.1 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Les matins d'automne sont les plus beaux !

7° au moment du cliché, après une minimale de 5.6° une heure plus tôt. Il n'avait plus fait si frais à l'aube depuis la fin mai.