instable et tiède, éclaircies et pluies aléatoires

Douceur aujourd'hui dès le matin malgré la pluie de la nuit, les 20°C sont vite atteints. Parfois de belles et chaudes éclaircies en Alsace (à Strasbourg en fin de matinée) mais une averse peut vite surprendre : une violente tombe à Strasbourg Neuhof vers 14 heures alors que sur la photo, à Lipsheim (en face) les chemins et routes sont la plupart du temps secs comme si une heure et demie plus tôt il n'était rien ou presque rien tombé (idem à la station de Entzheim plus au nord qui ne relève que 0,2 mm).

Ici à Lipsheim je ne verrai pas une goutte malgré un ciel plombé surtout à l'Est. quelques beaux rayons de soleil encore chauds pour une fin de septembre, il fait 23°C au moins (Entzheim max 23,7°C vers 17h) pour une max "normale" ni froide ni chaude et très proche de 20°C à cette période.