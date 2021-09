Beau temps aux Baux

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/2536 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Météo très agréable sur les Alpilles, avec un ciel lumineux malgré un léger voile qui s'épaissira franchement par l'ouest en fin d'après-midi ; la visibilité est excellente grâce à un petit mistral à peine sensible.



Les températures sont de saison avec environ 25°C mais on sent que l'automne approche désormais et que le soleil se fait moins ardent de jour en jour.



Vue vers le sud sur le village des Baux-de-Provence, au loin à droite on aperçoit la plaine de la Crau avant la Méditerranée à environ 50 km.