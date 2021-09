un peu de lumière

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une lumière rasant éclaire les vignes ce soir, après une journée bien nuageuse. Quelques pluies se sont produites en fin d'après-midi.

En raison de cette poche nuageuse plus compacte qu'ailleurs, la température n'a pas pu monter plus haut que 16.8 °C à Cazats et 15.9 °C à Belin-Béliet.