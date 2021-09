Embrasement très éphémère

Dim. originale 4032*2268px

Appareil Sony

J9110

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/1.6

Focale 4.26 mm

ISO 64

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Altitude GPS 0m

Suite des cirrus de tout à l'heure : J'avais donc complètement abandonné ma position, et repris le chemin des douaniers sur lequel l'on ne peu plus voir le couchant pensant qu'il n'y aurait rien. Je me retourne...et voilà...