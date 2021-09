Ciel voilé et beau temps en Coeur de Béarn

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé après dissipation des brumes tenaces ce matin sur le Béarn malgré la présence d'un voile nuageux.

L'automne arrive progressivement avec ses matinées fraîches (9 °C au départ de la randonnée) mais les arbres bien verts demeurent toujours en été !

Photo prise depuis les crêtes de Castetner (191 m) avec vue sur les Pyrénées basco-béarnaises avec notamment le Pic de Sesques (2606 m) à gauche, le Pic d'Anie (2504 m) au centre-gauche, le Pic Lakhoura (1877 m) et le Pic d'Orhy (2017 m) au centre. En bas, on aperçoit la Vallée du Laà ainsi que les coteaux partagés entre Béarn et Pays Basque.