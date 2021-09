ciel bas et gris

ciel bas et gris Tórshavn 2021-09-30T16:15:00+02:00

Au c½ur de la perturbation Nord Atlantique, la petite ville escale de Torshavn met un peu de couleurs dans ce ciel bas et bien gris.

Plus au NO la mer a été forte avec par moments une houle croisée sous un vent réel de 65 noeuds (+ les 15 knts du bateau...)et quelques averses de grésil.

Les prévisions pour les prochains jours ne sont pas meilleurs..