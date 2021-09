Quelques nuages à l'horizon

Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/10

Focale 24 mm

ISO 64

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Virée de Toulon à Cavalaire (Baignade dans les eaux légèrement refroidis et tumultueuse.),on profite du retour pour tournoyer avec la route dans le massif des Maures. Un vent moyen d'Est soufflait sur la côte. Arrêt à Collobrières pour déguster une glace à la châtaigne. La dépression de samedi me paraît quand même assez virulente au vu de certain modèle ....

Je me pose des questions sur son comportement dans le var ?