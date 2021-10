Ciel voilé sur les Pyrénées Ossaloises

Appareil Panasonic

Poursuite d'un temps ensoleillé mais voilé sur les Pyrénées béarnaises et ossaloises en ce vendredi matin.

La visibilité est excellente ce qui n'est pas de bonne augure pour les prochains jours avec l'arrivée de la pluie et de la neige ce dimanche.

Photo prise depuis le sommet du Mardas (2188 m) avec vue sur les sommets de l'entrée de la Vallée d'Ossau et le magnifique Lac du Montagnon en forme de coeur, joyau de la Vallée d'Ossau.