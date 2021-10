Diversité nuageuse et contrariété

Diversité nuageuse et contrariété Toulon 2021-10-03T07:49:00+02:00

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/7.1

Focale 70 mm

ISO 160

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Automatique

Mesure Spot

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Voilà, quand passent un petit cumulus, quelques gouttes tombent,un vent qui peu à peu se lève, puis du soleil qui revient, une alerte jaune en PACA, me voilà comblé. Le plus lourd serait pour demain, et la nuit ??

En tout cas il faudra contenter tout mon entourage....Et seul, je ne vaut rien...

Bonne journée..Iso à venir, compliqué, pas mal de A autour d'un vaste croissant de champ dépressionnaire...!