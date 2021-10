Couvert + bilan météo

Appareil Panasonic

Journée couverte sur le Vaucluse, avec un fort vent de sud (75-85 km/h localement, 140 km/h au Ventoux), rendant le temps lourd avec un forte humidité et jusqu'à 25°C en plaine.



Ce soir ce vent va garder la même vitesse, mais deviendra du Mistral. Mais surtout dès ce soir que la perturbation actuellement sur les Cévennes va se décaler vers PACA (dans une moindre mesure). Mais surtout après une courte accalmie, retour des forts orages demain vers la mi-journée, cette fois venant directement de la Méditerranée. Au total environ 80mm attendu localement 120-150mm.



Le Vaucluse, (comme le 04, 13, et 83) a donc été placé en vigilance orange pluie-inondation et orages à partir de 22h et pour demain toute la journée. Il s'agit de la première vigilance orange du Vaucluse pour 2021, la dernière datait du 02/10/2020.





Bilan météo Septembre 2021 pour Sivergues (Vaucluse – Alt. 565m) :

Température maximale : 29°C (01-05-06-07-08/09)

Température minimale : 6°C (30/09)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 50,8mm (26/09)

Précipitation totale : ≈ 129,6mm

Rafale maximale : ≈ 55 km/h (26-29/09)

En résumé ce moi de septembre aura été marqué par une première partie de moi bien au dessus des normales de saison. Ensuite les premiers épisodes méditerranéens (15 et 26/09) modérés sans vigilance orange, mais tout de même 30-50mm loc. 100mm pour chaque épisode.

Par apport aux normales, les températures sont environ 1,5-2°C au dessus. Et du fait des épisodes pluvieux, la pluviométrie est globalement légèrement supérieure à la normale, avec environ 100mm en moyenne pour septembre, faisant du bien à la nature après une fin d'été très sèche.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 16°C/23°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Orange Pluie-inondation, Orages ; Jaune Crues