Puissance électrique

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 6_2

Exposition 30 sec

Ouverture f/9

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif VR 16-35mm f/4G

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Depuis un mois, les épisodes orageux se succèdent à un rythme hebdomadaire sur nos régions méditerranéennes. Pour ce week-end, un nouvel épisode Cévenol se met en place avec une extension sur les plaines littorales en fin de journée. Le classique balayage avec la bascule des vents à l'ouest.

L'orographie fait rage tout au long de la journée avec des cumuls dépassant 200 mm et atteignant localement 400 mm entre la Lozère et l'Ardèche. En milieu d'après-midi, la limite frontale se forme sur l'ouest Hérault et s'étend du relief Cévenol à la mer. Cette limite se matérialise par une intense ligne d'abord pluvieuse avant qu'elle ne s'active en électricité en progressant vers le Gard et les Bouches-du-Rhône. La ligne se déplace lentement, nous laissant le loisir de faire plusieurs arrêts à l'avant afin d'observer la foudre qui s'abat généreusement.

Nous faisons un ultime replacement en bord de mer pour observer une potentielle trombe. Cette dernière ne se manifeste pas mais nous sommes consolés par une jolie structure de type arcus. En bonus, alors que l'activité foudroyante se faisait plus rare, un missile vient fracasser le paysage en tombant à quelques centaines de mètres de notre position !

Au passage de la ligne orageuse, un puissant déluge se déverse, occasionnant des inondations notamment du côté de Martigues.