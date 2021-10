La Mitre de Toulon et l'Eclair

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 4.6 sec

Ouverture f/10

Focale 14 mm

ISO 80

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Je ne sais pas si je peu raconter....Mais imaginez JJK encore un enfant de 14 ans partir en pleine nuit pour essayer d'avoir l'éclaire de sa vie....A pied, trépied et APN se positionnant sur le sentier des Douaniers. Je ne raconte pas les jurons lorsque les choses de vont pas, attendre l'éclaire de plus près,remettre la mise au point....Enfin voilà au moins un dans la boite, puis deux, puis trois...puis la pluie qui arrive, on rentre le matos, et on cours sous la pluie battante, et on trouve un coin à s'abriter...Pendant ce temps, les ramifiers tombent et ça clac comme des bombes. Je ne rentrerais pas Na!. Tant pis. Alors je vais sur la plage, j'ai encore dans les yeux une image à la Henry B, Basile Jérémie, Raphaël et autre de vous chasseur, d'un éclair qui tombe sur la mer tout près....Magnifique...Mais la suite c'est JJK errant sous les trompes d'eau,trouve enfin un abris, et d'attendre de guerre las, regagne son logis dans des rues qui deviennent des ruisseaux....