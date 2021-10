Montagne de La Rhune - bancs de brume

De fortes pluies concernent les Cévennes depuis hier soir en marge d'un talweg plongeant sur la péninsule ibérique et d'un front froid qui progresse lentement vers l'Est. Ces fortes pluies, qui ont occasionné des cumuls localement supérieurs à 400mm (394mm à La Croix de Bauzon, 390mm à Concoules, 452mm à Villefort sur le réseau Météo-France), se décalent progressivement vers l'Est, un épisode pluvio-orageux important concernera la région PACA ainsi que la Drôme ce soir, cette nuit et Lundi.