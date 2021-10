Fort épisode Méditerranéen mais faible réaction du Calavon pour le moment

Appareil Altice

Fort épisode méditerranéen en cours sur PACA, notamment dans 13 (qui a même été placé en rouge, sa 1er pour pluie, sa deuxième au total avec la canicule de 2019) avec plus de 150mm autour de Marseille et 83. Le Vaucluse est également concerné, avec des cumuls sur les 24h dernières heures d'environ 100mm en moyenne, notamment sur l'extrême Nord-Ouest du département ainsi que les reliefs de l'Est où l'on relève localement 120-130mm, et même si l'épisode est presque terminé, il n'est pas tout a fait fini (quelques mm supplémentaires attendus).

Par endroit ces cumulus sont supérieurs à ceux connus lors des crues de fin 2019. Néanmoins ces crues avaient eut lieux sur des sols déjà saturés de plus 3 fois (environ 80-100m) en un mois.

Pour le moment, même si les cumuls sont conséquents, les cours d'eau ne réagissent pas trop pour le moment (en tous cas pour le Vaucluse). Voici ici l'exemple du Calavon à Apt (en vigilance jaune) lors d'une accalmie vers 15h30, certes la couleur ''boue'' est bien présente, et il monte un peu et s’élargit, mais pour le moment la réaction est faible (en 2019 il atteignait quasiment la hauteur des murs). Mais, d'après Vigicrues, les pluies en cours sont susceptibles de provoquer une réaction plus notable du cours d'eau avec de possibles débordements localisés non dommageables.

Il faut noter également que les petits cours d'eau (rivières, fossés, ruisseaux) eux réagissent, avec de nombreux ruissellements.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Orange Pluie-inondation, Orages (jusqu'à 20h) ; Jaune Crues