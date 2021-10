Retour du soleil en Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1409 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Le temps redevient sec sur l'ouest provençal à la faveur du mistral, après un épisode pluvieux conséquent qui aura apporté à la station de Fourques à proximité d'Arles 55 mm dimanche soir en l'espace de deux heures et 6,5 mm lundi soit plus de 60 mm au total ; la station de Tarascon située 15 km au nord aura quant à elle enregistré plus de 70 mm.



Conséquence le débit du Rhône a grimpé de moins de 1000 m3/s à environ 2500 m3/s aujourd'hui, en légère baisse après un pic à plus de 3000 m3/s.



Les températures ont également sensiblement fraîchi notamment en matinée avec pas plus de 10°C à l'aube.



Vue depuis le centre d'Arles vers le nord, les Alpilles et au loin quelques cumulus au-dessus du Ventoux.