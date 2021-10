Pyrénées entre été et automne

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/4

Focale 82.28 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

L'intersaison offre au regard les transitions à l'oeuvre dans la nature. Ici, des couleurs hésitent entre le jaune, l'orange et le vert tandis que le ciel vaguement parsemé d'un voile léger d'altitude annonce un soleil triomphant. Les Pyrénées se sont libérées de la neige précoce.

A gauche, le pic de Sesques (2605 m), au centre les Pics du Montagnon et du Mail Massibe (1973 m), puis Rocher d'Aran, Ourlène et à droite Escurets.