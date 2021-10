Temps ensoleillé sur les Pyrénées de la Haute-Soule

Appareil Panasonic

Temps ensoleillé ce matin sur les Pyrénées de la Haute-Soule avec la présence d'un vent froid au sommet soufflant en rafales entre 50 et 60 km/h.

Photo prise depuis le Pic d'Orhy (2017 m), premier sommet dépassant les 2000 mètres d'altitude en venant de l'océan avec vue sur les différentes sierras haut-aragonaises et navarraises. On aperçoit en bas la route menant au Port de Larrau côté espagnol.