Cap au Sud : Le Grand Barbat

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8

Focale 92.88 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Je résiste pas au partage de cette vue sur les Pyrénées tant la lumière est belle et le paysage... grand. Je ne parviens pas à me lasser de cette perspective qui, de coteaux en coteaux, projette le regard vers les cimes des Hautes Pyrénées recouvertes d'une douceur suggérant l'ivresse, la solitude et la joie des grands espaces.