anticyclonique

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'anticyclone se renforce aujourd'hui entre la France et la Russie, laissant la goutte froide s'isoler sur l'Italie.

On se retrouve dans un air plutôt frais et sec advecté par le flux de nord.

Conséquence, l'air est particulièrement pur ce soir et les Pyrénées s'observent avec beaucoup de netteté.