Temps splendide sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1691 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après la chute du vent hier le temps est superbe sur les Alpilles avec un ciel d'azur en journée et une température d'environ 22°C. La visibilité est maximale après plusieurs jours de mistral.



Le mercure a tout de même bien chuté depuis fin septembre, les matinées sont fraîches et les maximales ne dépassent plus la vingtaine de degrés ; par contre les fortes pluies récentes ont bien reverdi les paysages.



Vue depuis les Baux-de-Provence vers le sud-est, on distingue quelques cumulus au-dessus des premiers reliefs du Var à gauche et la plaine de la Crau à droite avant la Méditerranée.