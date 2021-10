étang Fourcat

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'étang présente aujourd'hui un niveau bien plus bas (et une autre couleur aussi) que lors de ma dernière visite, il y a 3 ans. Des traces de neige sont présentes en versant nord jusqu'à 2200 m.

Au fond, la mer de nuages persiste toute la journée.

Tx de 15.8 °C à Vicdessos, et de 12.3 °C au Plateau de Beille.