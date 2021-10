Grand beau temps en basse-vallée du Rhône

Appareil Panasonic

Ciel bleu sur la basse vallée du Rhône, après une matinée un peu fraîche le mercure grimpe à 21°C dans l'après-midi mais un mistral sensible gâche un peu l'ambiance.



La visibilité est maximale, ici vers l'est depuis le belvédère du Camp de César dans le nord du Gard : au premier plan le Rĥône et sa vallée entre le sud de la Drôme à l'extrême gauche avec la centrale de Pierrelatte, en face le Ventoux sous les nuages derrières les Dentelles de Montmirail, tout au fond à droite on distingue le Luberon et les Alpilles.