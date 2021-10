Appareil NIKON CORPORATION

Comme ces derniers jours, les sommets de l'Embrunais se sont vite couverts de nuées. seuls les sommets les plus hauts ont échappé à la masse nuageuse.



Les nuits sont fraîches et humides. Avec le Soleil, très vite, l'atmosphère sèche et de jolis cumulus plats se développent dès 2300m. Ce n'est qu'en fin de journée, que le ciel est complètement clair.



N'empêche, que les paysages en montagne sont très beaux, comme ici, une vue depuis le sommet de Chante-Perdrix