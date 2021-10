Au dessus de la mer de nuage

Avec un vent qui dépasse à peine les 50 km/h, l'humidité venant du nord se condense sur le seuil du col de Manse et je profite du ciel pur au dessus de cette mer de stratus pour jouer avec le soleil.

En fin d'épisode cette "Barre du Champsaur" d'évapore et laisse voir en filigrane, au delà de mes spectre et gloire, le boccage champsaurin.

Cette mer de nuage s'étend vers le nord le long de la vallée du Drac .