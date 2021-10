Temps ensoleillé sur le Lac Bleu de Lesponne

Appareil Panasonic

Poursuite d'un temps ensoleillé sur les Pyrénées Bigourdanes depuis plusieurs jours maintenant même si les matinées sont de plus en plus fraîches. 5 °C seulement au départ de la randonnée à 1100 m d'altitude.

Photo prise depuis le magnifique Lac Bleu de Lesponne (1968 m) avec vue au centre sur le Pène det Pouri (2587 m), sommet gravi un peu plus tôt dans la matinée.

Le temps devrait rester ensoleillé au moins jusqu'en fin de semaine.